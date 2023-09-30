Кардиолог рассказала, как продлить жизнь своему сердцу

Накануне отмечался Всемирный день сердца, который вновь напоминает о том, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне. О том, как помочь своему сердцу прослужить долго и без серьезных сбоев рассказала кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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— Для сердца полезны такие виды физической активности, как ходьба, в том числе скандинавская, плавание, бег, катание на лыжах, — сказала врач.

Кореневич напомнила, что для того, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо придерживаться здоровых привычек, а именно — отказ от курения, употребления алкоголя. Кроме того, важно регулярно заниматься физической культурой. Сердце, как и любые мышцы человеческого организма, нуждается в тренировке, напомнила эксперт. Среди прочего врач напомнила, что нужно придерживаться здорового режима дня, спать не менее семи часов и избегать стресса.