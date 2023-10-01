Правила долголетия назвала кардиолог

Прожить дольше даже при имеющихся проблемах с сердцем поможет правильный образ жизни, контроль показателей работы организма, а также отдых, заявила кардиолог Анна Кореневич.

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По словам специалиста, важно получать адекватное лечение, снижать при необходимости давление, отказаться от вредных привычек.Как подчеркнула врач, чтобы продлить жизнь, нужно также уметь правильно отдыхать. Зачастую целеустремленные люди, увлеченные работой и карьерой, вовсе отказываются от отдыха. Результатом такого неправильного отношения к себе являются болезни сердца, пишет МедикФорум.