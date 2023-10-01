Правила долголетия назвала кардиолог
Прожить дольше даже при имеющихся проблемах с сердцем поможет правильный образ жизни, контроль показателей работы организма, а также отдых, заявила кардиолог Анна Кореневич.
По словам специалиста, важно получать адекватное лечение, снижать при необходимости давление, отказаться от вредных привычек.Как подчеркнула врач, чтобы продлить жизнь, нужно также уметь правильно отдыхать. Зачастую целеустремленные люди, увлеченные работой и карьерой, вовсе отказываются от отдыха. Результатом такого неправильного отношения к себе являются болезни сердца, пишет МедикФорум.
Кроме того, хирург Марк Гадзиян порекомендовал россиянам больше двигаться и ходить пешком. Врач, ссылаясь на результаты исследований, отметил, что для людей, проходящих от четырех тысяч шагов в день, значительно снижается риск преждевременной смерти.