Врач объяснил, какие проблемы со здоровьем вызывает неправильный прикус

Из-за неправильного прикуса могут возникнуть головные боли и другие проблемы со здоровьем, предупредил стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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Стоматолог объяснил, что неправильный прикус провоцирует напряжение мышц, головные боли, мигрени.

По словам Лосева, при неправильном прикусе возникают проблемы с челюстным суставом: он может начать щелкать и вызывать трудности с открыванием рта. Пациент может сталкиваться с посторонними шумами в ушах, добавил он.

В конечном итоге неправильный прикус влияет и на позвоночник. Из-за неправильного положения нижней челюсти происходит искривление в шейном отделе позвоночника, что влечет проблемы и с осанкой.

Кроме указанных проблем со здоровьем, из-за неправильного прикуса ускоряется износ зубов, а жевание дается с трудом, предупредил собеседник «Ленты.ру». В результате могут возникать проблемы с работой ЖКТ.

Лосев добавил, что неправильный прикус портит внешность человека. Из-за него раньше времени образуются носогубные складки, формируется скошенный подбородок и даже ухудшается речь.