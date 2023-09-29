Кардиолог дала советы для здоровья сердца

Питание играет большую роль как в профилактике, так и в развитии огромного количества заболеваний, а на долю сердечно-сосудистых патологий приходится более 60% из всех болезней, связанных с недостаточным или избыточным по сравнению с физиологическими потребностями поступлением в организм пищевых веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала Аделина Муртазина, эндокринолог, диетолог, эксперт компании Solgar.

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«Доказанными факторами питания, влияющими на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются избыточное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров, соли, злоупотребление алкоголем. При потреблении жира свыше 35% от суточного энергопотребления, вне зависимости от качественного состава жирных кислот, неуклонно формируются условия для атеросклеротического поражения сосудов», — объяснила она.

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В качестве общих принципов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний посредством питания врач рекомендовала снизить употребление продуктов-источников скрытого жира (колбас, чипсов, снеков, майонеза, картофеля фри и фастфуда), а также уменьшить количество потребления поваренной соли.

Стресс, по словам врача, также является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. В состоянии повышенной эмоциональной нагрузки организм начинает выделять больше гормонов (кортизола и адреналина), которые учащают сердцебиение и сердечное сокращение, повышают артериальное давление, что можем привести к дискомфорту в груди. При длительном сильном стрессе значительно повышен риск развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза.

«Во время стресса важно обратить внимание на восполнение дефицита питательных веществ, витаминов, микроэлементов, которые активно расходуются в этом состоянии. Все они должны поступать в организм регулярно с пищей, к тому же важно, чтобы их соотношение было сбалансированным. Выделяют 3 группы продуктов, ежедневное употребление которых может уменьшать стресс: пищевые волокна (ПВ), омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и ферментированные продукты. Для россиян рекомендована ежедневная пищевая профилактика стресса, заключающаяся в потреблении 15% белков, 18% жиров, 67% углеводов», — отметила Муртазина.

Регулярная физическая активность — еще один ключевой защитный фактор при профилактике ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Для тех, кто мало двигается, рекомендовано включить в свой режим кардионагрузки. Они ускоряют сердечный ритм и насыщают весь организм кислородом, укрепляют сердечно-сосудистую систему, позволяют нормализовать давление, уменьшают количество «плохого» холестерина, добавила врач.