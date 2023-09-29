5 простых способов победить бессонницу

День был тяжелым, казалось, стоит добраться до кровати и глаза сами закроются. Но в уютной постели сон никак не приходит, заставляя мучительно ворочаться в постели.

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Бессонница известна подавляющему большинству людей. Кто-то всего раз испытал мучительное состояние, кем-то эта неприятность случалась всего пару раз, а кто-то каждую ночь вынужден пить снотворное.

Но есть техники, помогающие быстро погрузиться в сон, справившись с тревогой и беспокойством.

Небольшая активность перед сном

Чтобы тело быстрее расслабилось, за час до сна выполните небольшой комплекс упражнений или просто погуляйте. Отлично подойдет йога, она не вызовет выброса адреналина, сделав вас слишком бодрым, при этом даст достаточно физической нагрузки для отличного сна.

Теперь немного отдыха

После тренировки до сна должен пройти целый час. Посвятите его себе: заварите чай без кофеина, приглушите свет, включите тихую легкую музыку. Этот промежуток должен настроить вас на отдых, поэтому не звоните подружкам, не включайте сериал и не затевайте важных дел.

Дыхание

Когда вы оказались в кровати, займитесь дыхательной практикой. Важно, чтобы выдох был длиннее вдоха, можно закрыть глаза и сосредотачиваться по очереди на каждой части тела. Начинайте с пальцев ног, постарайтесь почувствовать их, представьте, что они становятся теплее, затем мысленно продвигайтесь вверх. При этом расслабляйте каждый участок.

Проветривайте

По мнению докторов, идеальная температура для сна — около 18 градусов, поэтому проветривайте комнату перед отдыхом, а в теплый период оставляйте открытым окно или балконную дверь.

Воспользуйтесь белым шумом