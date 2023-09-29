Стало известно, какие приправы опасны для пожилых

Некоторые приправы опасны для здоровья пожилых, среди них красный и черный перец, соль, а также смеси специй, предупредил диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев . В разговоре с «Москвой 24» он уточнил, что из-за перца могут развиться воспалительные заболевания желудка или обостриться хронические болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Если пожилые будут добавлять в еду избыточное количество черного или красного перца, могут развиться какие-то воспалительные заболевания желудка либо обостриться те проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые у них уже есть, — пояснил диетолог.

По словам врача, пожилым следует с осторожностью относиться к приправам, особенно при наличии проблем с пищеварительной системой. Если человек хочет приобрести готовую смесь специй, следует внимательно изучить ее состав. В ней должны содержаться только натуральные компоненты, такие как сушеные плоды и травы. Важно проверить, чтобы в составе не было глутамата натрия. Диетолог предупредил, что он создает дополнительную нагрузку на нервную систему и сердце людей в возрасте, задерживает жидкость в организме.