Когда заниматься спортом, чтобы снизить риск развития диабета

Эксперты из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что тренировки в определённое время суток существенно снижают риск развития диабета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Diabetologia.

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Физическая активность является профилактическим фактором для диабета 2-го типа, однако её связь со временем суток и регулярность до сих пор не были изучены. В новой работе учёные как раз сосредоточились на этой теме.

В исследовании приняли участие 93 095 человек, у которых в анамнезе не было диабета. В течение недели они носили устройство с акселерометром, которое измеряет физическую активность.

Наблюдения показали, что утренняя и дневная активность значительно снижали риск развития диабета 2-го типа – на 10% и 9% соответственно. В то время связь между вечерними тренировками и вероятностью заболевания не была статистически значимой.

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