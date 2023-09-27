Как вести себя во время магнитных бурь

«Как правило, мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя. Нужно провести дни таким образом, чтобы не было напряжения, раньше ложиться спать», – сказал врач.