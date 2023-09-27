Как вести себя во время магнитных бурь

При магнитной буре людям с хроническими заболеваниями нужно избегать нагрузок и прислушиваться к своему организму. Об этом «360» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Особенно поберечься в эти дни должны пациенты с кардиологическим или почечным заболеванием.
«Как ни крути, мы электрозависимы, все в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются», – пояснил специалист.
При магнитных бурях, по словам Кондрахина, может обостриться любое хронической заболевание.
«Как правило, мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя. Нужно провести дни таким образом, чтобы не было напряжения, раньше ложиться спать», – сказал врач.
При этом, по его словам, для здорового человека геомагнитные возмущения проходят незаметно.
Ранее профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергей Богачев заявил, что магнитные бури осенью будут происходить чаще. Это связано с тем, что активность Солнца системно повышается.