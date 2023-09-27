Врач объяснила, работают ли таблетки для похудения

Зря многие мечтают, что после начала приёма каких-либо препаратов лишний вес будет уходить сам собой.

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Ожирение провоцируют самые разные причины, и иногда это комплексная проблема, в истоках которой трудно разобраться без медицинского специалиста.

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Рассказываем, почему избавиться от лишнего жирка очень сложно и почему волшебной таблетки для похудения не существует. Даже самые эффективные таблетки для похудения не помогают.

И вот почему

Как объяснила «Секрету фирмы» врач-эндокринолог клиники К+31 Анна Беляева, ожирение — это нейроповеденческое заболевание, при котором нарушается функция жировой ткани. Болезнь — хроническая, с частыми рецидивами, и причин у неё может быть множество.

«В настоящее время известна наследственная предрасположенность к избыточному весу, влияние гормональных факторов (гипотиреоз, гиперкортицизм, дефицит гормона роста, снижение тестостерона у мужчин и снижение уровня эстрогенов у женщин), неврологические состояния (последствия травм головы и других повреждений головного мозга), приём некоторых распространённых лекарственных препаратов», — перечислила Анна Беляева.

Она также назвала конкретные препараты, провоцирующие увеличение веса:

трициклические антидепрессанты;

оральные контрацептивы;

нейролептики;

противосудорожные препараты;

глюкокортикоиды;

препараты сульфонилмочевины;

β-блокаторы.

По словам эндокринолога, иногда к ожирению приводят проявления психологических особенностей личности. Сильное влияние на набор лишних кило могут оказывать неадекватный уровень самооценки, импульсивность, повышенная тревожность. Всё это сочетается с повсеместной агрессивной рекламой высококалорийных продуктов, приданием пище культового статуса в некоторых сообществах, а ещё с детскими воспоминаниями: частенько человек подсознательно связывает питание с проявлением заботы со стороны взрослых в детстве.

«С ожирением тесно взаимосвязаны социально-экономические факторы, культурные и семейные ценности, психологические особенности. Поэтому в реальной жизни усилий отдельного человека и даже наивная надежда на приём препаратов, просто подавляющих аппетит, часто бывает недостаточно для того, чтобы выпутаться из сетей этого хронического заболевания», — заключила Беляева.

Впрочем, это не значит, что похудеть невозможно. Просто подход к этому процессу нужен комплексный. Придётся менять пищевые привычки и образ жизни, а то и обращаться к диетологу. К слову, о привычках. Очень часто некоторые из них играют ключевую роль в вопросе похудения.

Какие вредные привычки мешают похудеть

На самом деле привычек, мешающих избавиться от лишних килограммов, довольно много. Большинство из них связаны с неправильной организацией питания.

Так, врачи советуют не есть на бегу, потому что заглатывать пищу в спешке очень вредно, её нужно тщательно пережёвывать.

Пренебрегать завтраком и обедом тоже нельзя, это грозит вечерним перееданием. А ещё нужно контролировать размер порции, чтобы не съесть излишек.

не злоупотреблять готовой покупной едой;

считать скрытый сахар в продуктах;

пить больше обычной воды;

не перегружать себя работой и повседневными делами;

делать по утрам зарядку;

соблюдать режим сна;

бороться со стрессом здоровыми методами, а не фастфудом и алкоголем. Помимо этого, врачи советуют: