Названы 4 ошибки, которые резко повышают риск ранней смерти

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин разобрал результаты новой работы американских исследователей, которые длительное время наблюдали за более чем 700 тысячами человек в возрасте от 40 до 99 лет и сделали ряд любопытных выводов.

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Как пишет врач на своем канале в "Яндекс. Дзен", специалисты пришли к выводу, что есть восемь привычек, следование которым после 40 лет связано с увеличением продолжительность жизни. Причем более чем на 20 лет.

Среди них: отказ от курения, регулярная физическая активность, соблюдение принципов здорового питания, гигиена сна, отказ от злоупотребления алкоголем, отсутствие наркотической (в частности, опиоидной) зависимости, социальная активность и стресс-менеджмент (ряд мер, которые нацелены на борьбу со стрессовым состоянием на работе).

При этом подчеркивается, что вероятность преждевременной смерти на 20-30% увеличивают ошибки, связанные с неправильным питанием, злоупотреблением спиртным, плохой гигиеной сна и стрессом.

Этот процент возрастает (до 40%) при курении, наркотической зависимости и низкой физической активности.