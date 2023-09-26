Основу эффективного снижения веса составляет питание. Не существует волшебных продуктов, которые могли бы сжигать жир.

Но есть продукты, которые содержат мало калорий и помогают утолить чувство голода.

Корица

Ароматная пряность способствует снижению аппетита и быстрому насыщению. Поэтому стоит добавлять корицу не только в теплые напитки, но и в блюда.

Белковые продукты

Эти продукты содержат мало калорий и много белка, благодаря чему удается надолго сохранить чувство сытости и не переедать. Много белка содержится в мясе, молочных продуктах и сыре.

Продукты с высоким содержанием воды и пищевых волокон

Сельдерей, огурец и грейпфрут помогают увеличить порции без лишних калорий. Также в этих продуктах содержится клетчатка, которая стимулирует пищеварение.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.