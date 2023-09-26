Какие продукты полезны для печени

Эксперты назвали продукты, которые оказывают положительное влияние на печень и снижают холестерин в крови. Так, по мнению греческих ученых, на первом месте по значимости стоит свекла, которая за счет содержания пектина способна очистить кровь, снизить уровень плохого холестерина и вывести токсины. Также много пектина содержится в яблоках, за что фрукт рекомендован людям с проблемами с печенью.

© Unsplash

Сладкий картофель также оказался в числе рекомендованных для здоровья печени продуктах. Как отметили эксперты, продукт содержит естественные противовоспалительные вещества, необходимые самой крупной железе для поддержания ее здоровья. Более того, за счет содержания клетчатки овощ усиливает функции печени, но, улучшает ее состояние

Кроме того, специалисты рекомендуют употреблять большое количество грецких и кедровых орехов, миндаля, кешью и фундук. Они подходят в тех случаях, когда уже имеются проблемы с печенью, отмечает pronews.gr. Их полезное свойство объясняется высоким содержанием витамина E и селена и Омега-3.