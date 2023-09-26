Названы причины хронической усталости

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская объяснила, что может вызывать хроническую усталость и как ее преодолеть.

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Медик объяснила, что причиной хронической усталости могут быть серьезные заболевания, например, острые инфекционные или вирусные недуги. Хронической усталости нередко предшествует сильный стресс.

Заславская добавила, что хроническая усталость очень часто сопровождает аутоиммунные процессы. Например, системную красную волчанку.

Терапевт также посоветовала обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен по типу бабочек на теле. Она пояснила, что нередко хронической усталостью страдают люди с железодефицитной анемией, малокровием. В этом случае необходимо сдать анализ крови и оценить показатели.

Медик подчеркнула, что «хроническая усталость» — не диагноз, а синдром, который может быть вызван разными причинами, сообщает Pravda.ru.