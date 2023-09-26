Врачи рассказали, как в пожилом возрасте не потерять зрение

С годами многие функции организма ухудшаются, в том числе падает острота зрения. Именно поэтому вопрос, как сохранить зоркость после 50 лет, становится все более актуальным.

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Многие эксперты утверждают, что если делать специальную глазную гимнастику, соблюдать гигиену зрения, правильно питаться и принимать витамины, то зоркость можно поддерживать в любом возрасте. После 50 лет люди чаще всего сталкиваются с такими проблемами, как уплотнение хрусталика, ослабление глазных мышц, ухудшение аккомодации, отслоение роговицы и сетчатки.

Некоторые заболевания глаз не решаются одними диетами, порой требуется хирургическое вмешательство, однако если заботиться о своем зрении, то можно сохранить его как можно дольше. Например, полезными для зрения являются морковь, брокколи, шпинат — они предупреждают развитие катаракты. Ягоды и оранжевые овощи также способствуют улучшению зрения.

Физическая активность важна для человека любого возраста, однако для людей старшего поколения она имеет особое значение. Глазная гимнастика позволяет поддерживать тонус мышц, которые удерживают хрусталик.

В качестве профилактики, особенно в осеннее или зимнее время, офтальмологи советуют пропивать витамины. Для зрения больше всего подойдут комплексы, в которых есть бета-каротин и микродозы цинка.

Естественным источником витаминов является рыбий жир. Он содержит большое количество питательной насыщенной жирной кислоты омега-3, сообщает портал Posle-30-let.