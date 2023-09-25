Назван простой способ избавиться от бессонницы за несколько минут

По статистике, почти треть россиян страдают от бессонницы. При этом специалисты уверены: решить эту проблему проще, чем кажется. Специалист по сну, доктор Дэвид Кульман, назвал простой способ, который поможет организму привыкнуть засыпать в одно и то же время.

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По словам медика, не стоит пренебрегать привычкой чистить зубы перед сном, ведь это вопрос не только гигиены полости рта. Подобное регулярное действие со временем становится для организма сигналом о скором отходе ко сну. Доктор Кульман объясняет это так:

Лично для меня самая важная техника гигиены сна, которую я использую — это чистка зубов. Сейчас это даёт сигнал моему телу: «Эй, ты знаешь, что будет дальше».