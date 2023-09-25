Назван простой способ избавиться от бессонницы за несколько минут
По статистике, почти треть россиян страдают от бессонницы. При этом специалисты уверены: решить эту проблему проще, чем кажется. Специалист по сну, доктор Дэвид Кульман, назвал простой способ, который поможет организму привыкнуть засыпать в одно и то же время.
По словам медика, не стоит пренебрегать привычкой чистить зубы перед сном, ведь это вопрос не только гигиены полости рта. Подобное регулярное действие со временем становится для организма сигналом о скором отходе ко сну. Доктор Кульман объясняет это так:
Лично для меня самая важная техника гигиены сна, которую я использую — это чистка зубов. Сейчас это даёт сигнал моему телу: «Эй, ты знаешь, что будет дальше».
Между тем популярный способ засыпания при работающем телевизоре медик назвал опасным для здоровья. Свет от экрана не даёт организму вырабатывать мелатонин, делая вас беспокойнее. Но если отказаться от этой привычки никак не получается, в качестве альтернативы можно попробовать радио. Так вы хотя бы научитесь засыпать в полной темноте.