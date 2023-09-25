Стоит ли верить в гомеопатию: мнение экспертов

В пользу гомеопатии верит каждый пятый россиянин. Больше всего — старшее поколение. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования одного из сервисов по поиску работы. При этом женщины доверяют гомеопатии чаще мужчин — 24 процента против 17.

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Сергей Шуляк, генеральный директор аналитического агентства:

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— Я не выступаю противником такого подхода. Есть эффект плацебо. Его никто не отменял, и он работает. У гомеопатии всегда были и есть противники и сторонники. При этом и нормальных клинических исследований не проводилось. Поэтому иногда эффект от ее применения подвергается сомнению. Но если люди хотят это использовать — пусть. При этом при любом заболевании нужно обращаться только к врачу. Зачастую главная проблема состоит в том, что некоторые люди сами себе ставят диагноз по интернету и занимаются самолечением. А это приводит к ухудшению состояния человека.

— Негативное отношение к такому подходу чаще всего может объясняться морально-этической проблемой. Иногда человек просто отказывается от традиционного лечения. Или сам уверовал в пользу гомеопатии. А еще хуже, когда шарлатаны нарочно вводят пациентов в заблуждение.

И тогда, вместо того чтобы вовремя применить признанные медициной средства, ему, условно, говорят: «Рассоси кусочек сахара». Или предлагают использовать еще что-то подобное. В таком случае «лечение» очень опасно. А если оно идет наравне с традиционной медициной и используются любые средства, в том числе и гомеопатические, — то почему нет? Вреда это не наносит.

— Я поддерживаю данную тенденцию. Потому что гомеопатия базируется не на химической продукции, а на народной медицине. Когда в 1986 году я впервые попал в Германию, то уже тогда имел несчастье перед этим сниматься в полях под Чернобылем. Тогда о катастрофе толком никто ничего не знал. Страх и болячки появились уже потом. А тогда в Германии нашлась одна женщина, которая прописала мне какие-то драже. Я их принимал. Надеюсь, что помогло.

Хотя в то же самое время существовало поверье, что для выведения из организма радиоактивных веществ надо пить красное вино. Но ведь так можно было и спиться. Так что я имею личный опыт применения гомеопатических средств. Поэтому считаю, что они лучше вина.

— Я не согласна с подобным утверждением. Например, передозировка каких-то нетрадиционных медицинских средств может «посадить» те же почки или другие органы. И есть огромное количество таких случаев, когда был нанесен вред здоровью самолечением. Некоторые считают, что во всех случаях надо пить соду или уксус, считая, что таким способом можно избавиться от закисления организма, улучшить щелочной баланс.