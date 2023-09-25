4 небанальные причины, почему с возрастом вы становитесь ниже

Есть ли вероятность совсем исчезнуть?

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Если вы переживаете из-за своего высокого роста, ученые спешат к вам с хорошей новостью — после 30 лет мы начинаем уменьшаться как минимум на 1 см за одно десятилетие. В течение жизни человек может потерять примерно 5—7 см роста. Почему же мы становимся ниже?

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Изменения в стопе

Известный факт — с возрастом связки теряют упругость, что часто приводит к опущению свода стопы. Даже если в молодости у вас нет плоскостопия, проблемы с ногами могут нагрянуть уже после 35 лет. Стопа становится более плоской и мы кажемся ниже, пусть это и не критично. По большей части опущение стопы не является основной причиной, почему вы становитесь ниже, однако вместе с другими возрастными факторами этот момент является довольно значительным в данном процессе.

Ваш образ жизни

Чем больше спорта присутствует в вашей жизни, тем меньше вероятности, что изменения в костной ткани затронут вашу жизнь раньше 50 лет. В группе риска люди, чья жизнь проходит перед экраном компьютера. Обратите внимание и то, что вы кладете в тарелку — все наши системы нуждаются в постоянном пополнении необходимыми минералами и витаминами. Вы уверены, что у вас нет дефицита питательных веществ? Не ленитесь проходить ежегодные обследования, чтобы поддержать организм в максимально хорошем состоянии.

Проблемы с осанкой

Наверное, одна из самых больших проблем в жизни современного человека. Исправить погрешности в позвоночнике очень непросто. Чаще всего проблема с осанкой преследует нас с детства, особенно в том случае, если спорт никогда не был частью нашей жизни. Мышцы быстро привыкают к неправильной работе, возникает перенапряжение и неправильное распределение веса. Добавьте сюда возрастные изменения в костной ткани. Ничего удивительного, что ваш рост под влиянием данных факторов изменится.

Саркопения