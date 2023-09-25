Терапевт рассказала, как избежать сезонной простуды

«Если вы начинаете чувствовать себя плохо, испытываете слабость и кашель, то это свидетельствует о наличии инфекции. Холодный воздух – лишь дополнительный фактор, который усугубляет ситуацию. Поэтому всегда важно одеваться соответственно погоде», – рассказывает врач.

Еще один фактор, который способствует распространению вирусов – места скопления людей, передает life. Дети ходят в садики и школы, а взрослые – на работу. В таких условиях и возникают эпидемии, так как вирус легко переносится, если рядом много людей, объясняет Козлова.

Как защититься от простуды

Нельзя защититься от вируса на 100 %, только если не изолировать себя полностью от общества. Однако есть несколько правил для профилактики заболеваний. Нужно регулярно проветривать помещение, чтобы там не застаивались микроорганизмы, нужно делать влажную уборку, так как в пыли скапливаются вредоносные бактерии. Стоит по возможности избегать мест скопления людей. Также стоит регулярно делать прививки от гриппа.