Эндокринолог назвала физиологические причины осенней хандры

Осенняя хандра и упадок сил имеют вполне объяснимую физиологическую природу, рассказала в беседе с аif.ru врач-эндокринолог Светлана Шокур. По ее словам, одной из основных причин плохого настроения и нехватки энергии в осенний период является снижение в организме уровня витамина D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного света.

© ru.123rf.com

Как пояснила врач, осенью в результате сокращения светового дня организм перестает получать достаточно ультрафиолета, необходимого для выработки витамина D. Кроме того, из-за ранних сумерек в крови повышается содержание гормона мелатонина. Важным «строительным материалом» в его производстве является аминокислота триптофан, которая также участвует в выработке серотонина, известного как «гормон счастья». На одновременную выработку обоих гормонов триптофана зачастую не хватает, поэтому если концентрация мелатонина в крови осенью больше, то серотонина — меньше, что и приводит к снижению настроения.

При появлении повышенной утомляемости или усталости эксперт посоветовала сдать общий анализ крови, чтобы исключить вялотекущие воспалительные процессы или обострения хронических патологий, анемию, которые «крадут» жизненные силы. Также можно проверить уровень витамина D в крови, и если он окажется ниже нормы, то его можно поднять с помощью приема соответствующих препаратов.

При этом эндокринолог предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов и БАДов, их должен назначать врач после обследования.