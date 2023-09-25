Кардиолог назвала привычки, разрушающие сердце

Среди привычек, разрушающих сердце, можно выделить несколько главных. Первая из них — это курение. Об этом сообщила врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

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— Никотин и другие химические вещества увеличивают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, — рассказала она.

Также, по ее словам, к разрушающим сердце привычкам относится и неправильное питание. Чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и риску развития инфаркта миокарда и инсульта.

— Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости, — предупредила медик.

Кроме того, на развитие сердечный заболеваний влияет малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности и сидячая работа повышают риск развития ожирения, гипертонической болезни и могут привести к развитию диабета, добавила кардиолог в беседе с «Газетой.ру».

Еще одной вредной привычкой является употребление спиртного. Это может привести к повышению артериального давления, развитию нарушений ритма, повреждению миокарда и развитию алкогольной кардиомиопатии.

Также вреден постоянный стресс и недосып.