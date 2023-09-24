Как питаться при запорах и колите

Рекомендации для облегчения симптомов и предотвращения обострений.

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«Различные заболевания кишечника, например, запор или колит, могут существенно повлиять на качество жизни и общее самочувствие человека. Их лечение часто включает в себя изменение питания для облегчения симптомов и улучшения регулярности стула. В этой статье мы рассмотрим щадящую диету при кишечных заболеваниях», - Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове.

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Запор: питательные продукты для регулярности стула

Запор, характеризующийся нечастыми испражнениями и затруднениями при дефекации, часто можно контролировать путём изменения диеты. Выбор продуктов с высоким содержанием клетчатки необходим для обеспечения регулярности кишечника и предотвращения запоров.

Вот некоторые продукты, подходящие при запорах:

цельнозерновые продукты: коричневый рис, макароны из цельной пшеницы и цельнозерновой хлеб. Это отличные источники клетчатки, способствующие здоровому пищеварению и регулярному стулу;

фрукты и овощи: яблоки, груши, ягоды и овощи, такие как брокколи, морковь и листовая зелень, богаты клетчаткой и помогают облегчить запор.

бобовые: чечевица, нут и фасоль. Это продукты с высоким содержанием клетчатки, поддерживающие здоровье пищеварительной системы;

орехи и семена. Перекусывайте орехами и семенами, такими как миндаль, семена льна и семена чиа. Они являются отличным источником клетчатки и полезных жиров, которые способствуют регулярности стула.

Колит: щадящие продукты для успокоения кишечника

Колит относится к воспалительным заболеваниям кишечника и может вызывать такие симптомы, как боль в животе, диарею и ощущение усталости. При его лечении важно выбирать щадящие кишечник продукты.

Приготовленные овощи. Готовьте на пару или варите продукты, такие как морковь, кабачки и зелёная фасоль, пока они не станут мягкими и легко усваиваемыми. В них есть необходимые питательные вещества, и они не содержат чрезмерного количества клетчатки, которая может раздражать кишечник.

Нежирный белок: курица, рыба, тофу и яйца. Эти источники протеина содержат необходимые питательные вещества, но также легко усваиваются.

Фрукты с низким содержанием клетчатки: бананы, дыни и очищенные мягкие яблоки. Эти фрукты с меньшей вероятностью будут нагружать кишечник.

Крупы, приготовленные до мягкости: белый рис, овсянка и киноа. Легкоусвояемые зёрна помогают обеспечить энергию, не вызывая стресса для кишечника.

Индивидуальный подход к диете

Хотя приведённые выше рекомендации могут стать хорошим стартом для изменения питания, стоит отметить, что люди могут по-разному реагировать на определённые продукты.

То, что работает для одного человека, может не работать для другого. Поэтому прислушивайтесь к своему организму, обращайте внимание на то, как определённые продукты влияют на вас.