Что такое «вялая осанка» и как от нее избавиться

Вялая осанка — это неправильное положение тела, при котором спина не поддерживается должным образом, мышцы слабы и не функциональны. Это может привести к нарушениям работы внутренних органов и различным проблемам с опорно-двигательным аппаратом, включая боли в спине, головные боли и нарушение дыхания.

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"Рамблер" поговорил с заведующим кафедрой "Современная йога" Академии социальных технологий Алексеем Владовским и выяснил, чем грозит вялая осанка и как ее исправить.

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Дело в том, что люди с вялой осанкой часто имеют склонность к сутулости, неестественному прогибу спины и опущенным плечам. Исправление вялой осанки включает в себя выполнение упражнений на укрепление мышц спины и живота, а также сознательное усилие поддерживать правильное положение тела.

Привычка держать тело в "вялом состоянии" может привести к множеству существенных проблем со здоровьем. Эксперт выделяет шесть основных проблем, вызванных вялой осанкой.

Например, постоянное напряжение и перенапряжение мышц из-за вялой осанки могут вызывать сильные боли в спине, шее и других частях тела из-за неправильного распределения веса и постоянного гипертонуса. Это может негативно сказаться на настроении, уровне энергии и общем благополучии человека.

Неправильное положение тела может привести к долгосрочным изменениям в структуре позвоночника, таким как сколиоз.

Также, вялая осанка может ограничивать движение диафрагмы, ухудшая дыхание и приводя к уменьшению кислорода в органах и тканях. Напряжение мышц шеи и плеч, вызванное неправильной осанкой, может приводить к хроническим головным болям.

Плохая осанка может затруднять кровообращение, что, в свою очередь, может привести к проблемам с сердцем и другими органами.

Сжатие внутренних органов может нарушить нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, неправильная осанка вынуждает увеличивать усилия, которые должны прилагать мышцы для поддержания положения тела, что может приводить к постоянной усталости и слабости.

Наиболее эффективным средством для коррекции осанки может стать йога, поскольку она помогает укрепить мышцы кора, улучшить баланс и гибкость, а также повысить осознанность в теле, что важно для поддержания правильной осанки. Асаны (позы) в йоге могут укрепить слабые мышцы и растянуть перенапряженные, создавая более сбалансированную мускулатуру. Регулярная практика йоги повышает гибкость, что может снизить риск травм и улучшить движение суставов. Йога также улучшает проприоцепцию — восприятие положения тела в пространстве, что помогает поддерживать правильную осанку. Алексей Владовский Заведующий кафедрой «Современная йога» Академии социальных технологий, психолог, преподаватель кундалини йоги, сикх, автор уникальных йога-семинаров

Техники дыхания и медитация в йоге могут значительно снизить уровень стресса и напряжения в теле, что также благоприятно влияет на осанку. А балансовые позы отлично развивают чувство равновесия и координации, что также принципиально важно для поддержания правильной осанки.