Почему нужно обязательно спать восемь часов

Для полноценной жизни человека необходимо рациональное сочетание трудовой деятельности с отдыхом. Сон в этом случае выступает формой пассивного отдыха организма. В среднем продолжительность сна должна составлять около восьми часов. "Рамблер" поговорил с врачом-эндокринолоом Вероникой Савенко и выяснил, почему.

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Для начала стоит отметить, что наиболее популярными симптомами недосыпа являются: снижение мотивации и эффективности, снижение умственных способностей, повышенная раздражительность, тяга к сладкому. Недостаток сна снижает трудоспособность человека, приводит к развитию артериальной гипертонии, повышает риск инсульта, инфаркта, нарушается обмен глюкозы, что приводит к сахарному диабету, нарушается аппетит, усиливается голод и человек набирает лишний вес.

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Сон — это полное погружение в подсознание организма, он обеспечивает отдых организму, способствует переработке и хранению информации, облегчает закрепление изученного материала. Не зря же есть теория, что Дмитрий Менделеев придумал свою таблицу во сне. И таких историй достаточно много, когда великие открытия, музыкальные произведения или сюжеты романов приходили во сне великим исследователям, композиторам или писателям. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Сон возмещает ущерб, нанесенный организму в период жизни. Во сне происходят биологические процессы, без которых жизнь человека была бы невыносимой. Человек чувствует себя отдохнувшим, полным сил после сна, его клетки вырабатывают больше белка, выводятся вредные токсины. Во время сна равномерно распределяется кровь по всему организму. Немаловажную роль играет полноценный сон и во внешнем виде человека, плохой сон сопровождается синяками под глазами.

При недостатке сна мозг человека переключается на более примитивные формы деятельности, человек на 60%, становится более эмоциональным, раздражительным и взрывоопасным, запоминание нового материала будет даваться ему с трудом. Немаловажную роль играет сон в жизни молодого, растущего и развивающегося организма, при недосыпании у подростка снижается иммунитет, плохая восприимчивость информации на уроке, снижается успеваемость, появляется агрессивность и раздражительность, такое состояние наблюдается и при избытке сна. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Какой должна быть продолжительность сна

Первоначально эксперименты, целью которых было определение связи длительности сна и риска возникновения заболеваний, проводились на животных. В 1983 г. А. Рокшаффеном было подтверждено, что длительное лишение сна (до 90% суточного времени сна) приводит к гибели крыс в течение нескольких недель. Причиной того считали разрушение иммунной системы и развитие сепсиса. Тем не менее, механизмы, которые приводят организм, лишенный сна, к гибели, в настоящее время окончательно не определены.

Также, по результатам других исследований, мы знаем, что общая смертность у мужчин, чей сон составлял больше или меньше 7-8 часов в сутки, была в два раза выше.

В одном из финских клинических исследований участвовало 21268 близнецов в возрасте 18 лет, участники были разделены на группы:

по продолжительности сна: короткий (<7 часов в сутки), средний или длинный (>8 часов в сутки);

по качеству сна: хороший, достаточно хороший/плохой и плохой;

по факту приема снотворных препаратов или транквилизаторов: не принимают, редкие/частые пользователи снотворных и/или транквилизаторов.

Повышенный риск общей смертности наблюдался как в группе короткого сна у мужчин (+26%) и у женщин (+21%), так и длинного сна (+24% у мужчин и +17% у женщин). Кроме того, повышенный риск смертности ассоциировался с частым приемом снотворных/ транквилизаторов (+31% у мужчин и +39% у женщин). Таким образом, можно сделать вывод о том, что сон менее 6 часов в сутки и более 9 часов в сутки ассоциируется с повышенным риском общей смертности. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Определена взаимосвязь между продолжительностью сна и риском возникновения артериальной гипертонии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у лиц, которые спят менее 5 часов в сутки, достоверно чаще диагностируется артериальная гипертензия. Подобные результаты получены в другом клиническом исследовании, показывающем, что длительность сна менее 5 часов в сутки, повышает риск возникновения артериальной гипертензии на 60%. Кроме того, сон более 9 часов так же не безвреден и ассоциируется с большим риском возникновения артериальной гипертонии.