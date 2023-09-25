Сода и соль для полосканий: помогают ли они от боли в горле и ОРВИ

Когда всех вокруг начинает складывать с «гриппом, ковидом, простудой», возникает естественное желание как-то поберечься и защититься от разгула вирусов. Кто-то вакцинируется, кто-то укрепляет иммунитет, ну а кто-то начинает профилактические мероприятия. Одни из самых популярных в России — полоскание горла растворами соды и соли, что считается действенным методом как профилактики, так и лечения ОРВИ. Но работает ли это на самом деле? «Секрет» спросил у лора Ольги Черновой, терапевта Надии Абдрашитовой и терапевта Юлии Мироновой.

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С началом первых эпизодов похолодания увеличивается количество заболеваний ОРВИ. Особенно часто первым страдает горло — там появляется скребущее ощущение, боль при глотании, воспаление.

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Ещё от бабушек многим россиянам известен простой рецепт: развести одну чайную ложку соды на стакан (200 мл) тёплой воды и полоскать горло. В некоторых вариациях соду предлагается заменить на соль в той же пропорции или вовсе смешать два полезных компонента 1:1 (тогда на стакан воды берётся чайная ложка смеси).

Но способен ли такой раствор «убить вирусы и бактерии», сидящие у нас в ротовой полости и глотке? Врачи утверждают, что это действенный способ снизить выраженность симптомов, хотя и не гарантия избавления от болезни.

Ольга Чернова – к. м. н., лор, куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная»

Полоскание горла — это один из наилучших способов быстро удалить возбудителя со слизистой оболочки горла и смыть микробные биоплёнки. При этом раствор соды не просто смывает микробы, он уменьшает боль, убивает бактерии и предотвращает размножение условно-патогенной флоры, которая в норме живёт в горле.

При этом лор отметила, что раствор соды и/или соли можно назвать средством, которое всегда есть под рукой, чтобы быстро снять первые проявления боли в горле. Но в качестве более активной терапии лучше всё-таки рассмотреть местные антисептики аптечного производства, в которых строго соблюдены пропорции раствора.

В некоторых случаях могут потребоваться даже антибиотики, если к изначальному вирусу присоединяются другие болезнетворные патогены.

Юлия Миронова – врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Говоря про боли в горле и ангину, важно помнить, что ангина может возникать как на фоне вирусной, так и бактериальной инфекции. И если в первом случае полоскания будет более чем достаточно и организм человека способен справиться с болезнью самостоятельно, то в случае с бактериальной инфекцией важно обратиться к врачу для назначения антибактериальных препаратов.

Есть ли риски и чем ещё можно заменить соду и соль?

Если у вас есть сомнения, можно ли полоскать горло содой конкретному человеку, лучше уточнить это у врача, посоветовала Ольга Чернова. Ну и, конечно, стоит ориентироваться на свои ощущения.

Ольга Чернова – к. м. н., лор, куратор направления «Оториноларингология» сети клиник «Семейная»

Точно не стоит использовать этот метод для лечения маленьких детей — они не смогут правильно прополоскать горло или могут проглотить раствор, это может вызвать неприятные ощущения или даже рвоту. Кроме того, многие пациенты отмечают сухость горла после использования соды.

Сухость часто становится следствием заблуждения «чем концентрированнее, тем полезнее». По факту же особо ядрёными и солёными растворами можно не улучшить, а усугубить своё состояние.

«Солевой раствор уменьшает воспаление, но в тоже время при неправильных пропорциях может усилить сухость в ротовой полости», — соглашается Надия Абдрашитова, врач-терапевт клиники К+31. Она посоветовала вместо усиленных полосканий больше пить тёплой воды и чая, а чтобы избежать раздражения в горле, исключить на время болезни острые и копчёные блюда и слишком горячие напитки.

Ещё одной альтернативой самодельным содо-солевым растворам может стать обычный аптечный физраствор, отметила терапевт Юлия Миронова.

Юлия Миронова – врач-терапевт группы компаний BestDoctor

В целом лучше использовать физиологический раствор, в котором известна концентрация действующего вещества — натрия хлорида. Пользоваться домашним приготовлением растворов соды и соли не рекомендуется, потому что самостоятельно сложно отрегулировать концентрацию действующего вещества, что чревато возникновением ещё и химического повреждения горла и, соответственно, усилением симптомов.

Таблетки для рассасывания в виде леденцов и пастилок также позволяют уменьшить боль в горле. За счёт увлажнения они оказывают смягчающее действие на раздражённую слизистую оболочку полости рта.