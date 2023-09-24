Ученые назвали лучшее время суток для занятий спортом

Китайские и американские специалисты заявили, что люди, занимающиеся физической активностью утром, имеют меньший вес.

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Эксперты из Университета Франклина Пирса и Гонконгского политехнического университета провели исследование, в котором приняли участие более 5 тыс. человек.

Испытуемые были разделены на 3 группы, исходя из времени активности – утром, днем и вечером. Также их попросили носить акселерометры. Это прибор, используемый для измерения вибрации или ускорение движения объекта. Специалисты внимательно следили за состоянием здоровья граждан и их весом.

Проанализировав полученные данные ученые установили, что люди, которые 150 минут в неделю занимались умеренной или энергичной физической активностью в утреннее время суток, имели более низкий индекс массы тела и окружность талии, чем другие участники, пишет научный журнал Obesity.

Также оказалось, что испытуемые из утренней группы питались более здоровой пищей. При этом, в течение остального дня они мало двигались и не занимались спортом.