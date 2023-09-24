Как ожирение влияет на продолжительность жизни

«Ожирение — серьёзный фактор риска. Это влияет, может быть, не всегда на исход напрямую, но повышает количество осложнений. Если у пациента ожирение, то заживление его ран будет хуже. Если у пациента после операции на сердце не заживают раны, это ужасно тяжёлое осложнение, которое может повлечь за собой последствия вплоть до летального исхода. Вы с ожирением собираете весь букет, который сокращает жизнь, увеличивает количество осложнений при любых вмешательствах, не только кардиохирургических.