Как ожирение влияет на продолжительность жизни

Кардиохирург рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни
Среди долгожителей нет людей с избыточной массой тела.
Пациенты, страдающие ожирением, получают осложнения после перенесённых заболеваний, которые приводят к сокращению жизни. Кроме того, увеличивается риск смерти в послеоперационном периоде.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил завотделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко.
«Ожирение — серьёзный фактор риска. Это влияет, может быть, не всегда на исход напрямую, но повышает количество осложнений. Если у пациента ожирение, то заживление его ран будет хуже. Если у пациента после операции на сердце не заживают раны, это ужасно тяжёлое осложнение, которое может повлечь за собой последствия вплоть до летального исхода. Вы с ожирением собираете весь букет, который сокращает жизнь, увеличивает количество осложнений при любых вмешательствах, не только кардиохирургических.
Ожирение — глобальная проблема в лечении любого пациента. Среди долгожителей пациентов с ожирением нет или их процент настолько ничтожен, что можете не рассчитывать в него попасть».
Это заболевание сопровождается артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением дыхания и другими недугами, отметил врач.
«Ожирение само по себе встречается очень редко — за ним идёт артериальная гипертензия, сахарный диабет. За ожирением идут все плохие предвестники исходов в сердечно-сосудистой хирургии. Нарушение дыхания, безусловно, связано с этим, синдром ночного апноэ. Прооперировать аппендицит пациенту весом в 200 кг — тоже очень большая проблема. Тот же наркоз, та же искусственная вентиляция, та же рана, которая должна будет заживать».
Ранее учёные ВШЭ предупредили о грядущем всплеске ожирения после пандемии COVID-19. По их прогнозу, к 2025 году избыточная масса тела будет у 42% населения планеты, при этом такой диагноз подтвердят у 205 млн детей в возрасте от 5 до 19 лет.
Исследователи отмечают, что ситуацию усугубил режим изоляции. Спортзалы и места для активного отдыха были закрыты из-за риска заражения коронавирусом. Физическая активность каждый год могла бы спасать до 5 млн человек, а тренировки умеренной интенсивности продолжительностью 2,5 часа в неделю помогают снизить смертность на 10%.
В России тяжёлым ожирением страдают 10% населения, и больше 30% имеют избыточный вес. В НМИЦ эндокринологии уточнили, что в последние годы зафиксировано трёхкратное увеличение числа людей с ожирением во всём мире.