2 продукта, которые моментально бьют по печени

Для многих людей выходные - повод не только выспаться, но и как следует нагрузить организм "вкусной едой". Дескать, всю неделю человек питался правильно - можно позволить себе расслабиться. Такие эксперименты не только могут свести на нет все усилия похудеть, но и спровоцировать настоящий удар по здоровью.

© 0Российская Газета

"Считается за норму расслабиться и разрешить себе горы сладкого, жирного и жареного. Нередко все это запивается алкогольными напитками", - отметила в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг, добавив, что особенно странно наблюдать "запланированное нарушение диеты на многочисленных программах похудения".

В результате человек получает устойчивый вес, проблемы с ЖКТ, многие жалуются на "внезапные" высыпания на коже. Все это следствие большой нагрузки на печень и другие органы. Одним из главных запрещенных продуктов является пища с трансжирами. Такая еда сильно увеличивает нагрузку на печень.

"Она требует больше времени и усилий для переваривания. Избыточная нагрузка может спровоцировать развитие желчнокаменной болезни и других проблем с печенью", - предупредила Екатерина Янг.

Ситуация усугубляется, если, например, и без того жирная котлета подвергается агрессивному температурному нагреванию - фритюр, гриль, запекание. Опасный признак - образование коричневой аппетитной корочки. Это говорит о том, что в организм поступают продукты гликации, которые встраиваются в мембраны клеток и нарушают их функцию.

Очень сильный повреждающий агент - алкоголь, оказывающий токсическое воздействие на печень, где происходит его основной метаболизм.