Гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища

Есть версия, что пища съеденная перед сном, не переваривается и гниет в желудке. Это миф. Процессы пищеварения ночью не приостанавливаются, а замедляются. Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис, — добавила Гусакова.