Какие изменения во внешности указывают на проблемы со здоровьем

Дискомфорт, который появляется без причин и каких-либо предпосылок, во многих случаях связан с появлением проблем в организме. Часто это отражается и на лице человека. А потому не стоит игнорировать внезапные изменения во внешности - проблему еще можно решить без серьезных потерь для здоровья.

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Тело действительно подает сигналы и один из первых - появление заедов в уголках рта. Об этом рассказала врач-диетолог Лиза Афинская. Чаще всего, заеды - признак недостатка витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9). Иногда так организм реагирует на избыток витамина А (например, из добавок).

"Заеды в уголках рта также могут возникнуть из-за герпеса, экземы, обезвоживания и ряда заболеваний (например, диабет, синдром Шегрена)", - также пишет врач в своем Telegram-канале.

Кроме того, не стоит списывать только лишь на стрессы бледность лица и выпадение волос. Первая проблема - частый признак дефицита железа, а также витаминов В12 и В9. Кроме того, бледность возникнуть также из-за недостатка меди и потери крови.

При недостатке железа, цинка, биотина, витамина В2 и необходимых жиров у человека может отмечаться выпадение волос (кроме случаев андрогенетической алопеции).

Недостаток цинка и магния, гипотиреоз могут проявляться ломкостью ногтей.