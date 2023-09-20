Как сохранить здоровье суставов с возрастом

Боль в суставах является одной из самых распространенных жалоб пациентов врачам, особенно среди старших возрастных групп.

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О ее причинах, методах профилактики и лечения "РГ" рассказал заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, д.м.н., профессор Антон Наумов.

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Антон Вячеславович, неужели современная медицина до сих пор не придумала метода избавления миллионов людей от боли в суставах?

Антон Наумов: В последние годы мы стали понимать, что возрастные изменения в суставах - это медленно прогрессирующее воспаление, которое лежит и в основе старения человека вообще. Оно приводит к дегенеративным изменениям в суставах, которые называют по-разному, сегодня чаще всего остеоартритом.

Изменения затрагивают хрящи, покрывающие суставные поверхности. Ученые давно уже ищут возможность заменять хрящ. Например, в спортивной медицине уже применяется малоинвазивная методика, которая позволяет через два прокола войти в сустав, найти зону повреждения хряща, зафиксировать ее, чтобы узнать размер. Затем взять небольшой кусочек хрящевой ткани и в течение шести месяцев вырастить из клеток пациента хрящевой лоскут.

Затем опять через проколы ввести его в сустав и приклеить там, где был дефект. Это одно из направлений поиска, которое, я полагаю, в будущем позволит проводить полную замену хряща. Но еще более важен здоровый образ жизни.

Как связаны боль в суставах и принципы ЗОЖ?

Антон Наумов: Наш опорно-двигательный аппарат в процессе эволюции совершенствовался, как машина, которая практически весь световой день двигалась. Но в последние сто лет мы уменьшили объем движений в разы, и эта машина "ломается". Сегодня у многих избыточная масса тела, суставы страдают как вследствие перегрузки, так и под воздействием веществ, которые продуцируют жировые клетки. Они усиливают воспаление и способствуют увеличению дегенеративных изменений в суставах.

С другой стороны, вносят свой вклад и биомеханические перегрузки, связанные со спортом, с большим выбросом адреналина, которые испытывает спортсмен. Третьей причиной является полное отсутствие внимания к здоровью опорно-двигательного аппарата. Мы зачастую не обращаем внимания на то, что ребенок упал, ударился, у него появился синяк - чем-то помазали, синяк прошел, и мы успокоились. А ведь это была травма, которая провоцирует увеличение синтеза веществ, вызывающих дегенеративные процессы. Бесспорно, любые травмы надо лечить их. У нас культура отношения к своему телу отсутствует. И не только у нас - в США пять университетов провели обследование большого числа студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Оказалось, что больше половины парней и больше трети девушек уже перенесли серьезные травмы двух и более суставов.

У них еще нет жалоб на боль и дискомфорт, но рентген показал изменения суставов, соответствующие остеоартриту.

Чтобы сохранять здоровье опорно-двигательного аппарата, надо много двигаться.

В ваших словах есть определенный парадокс: надо много двигаться, но при этом избегать перегрузок и травм суставов, а при занятиях физкультурой травмы весьма вероятны. Как это совместить?

Антон Наумов: Важное уточнение: движения должны быть физиологичны. Наиболее физиологична для нас ходьба. Ученые провели исследования в четырех географических регионах планеты, где живет больше всего людей старше 100 лет. Например, на острове Сардиния мужчины пасут овец и всю жизнь проходят по 30 километров в день. В регионе Окинава (Япония) в домах нет столов, там женщины и в 90, и в 100 лет в среднем до 100 раз в день садятся на пол и встают. Не надо придумывать себе специальные нагрузки, нужно следить за тем, чтобы 70 процентов времени мы двигались. Даже если вы работаете в офисе, надо через каждый час встать и походить хотя бы вокруг своего стола. Если ты постоянно двигаешься, то этого, как правило, достаточно для поддержания активности мышечного аппарата. А она связана с синтезом веществ, которые являются противовоспалительными.

Особенно важно много двигаться для пожилых, это не просто сохраняет подвижность суставов, но и замедляет старение.

Вещества, которые продуцируют жировые клетки, усиливают воспаление и способствуют изменениям в суставах.

Какие методы лечения проблемных суставов сегодня используются?

Антон Наумов: Если, к примеру, у человека есть плоскостопие, возникает биомеханическая перегрузка - у него начинают меняться и коленный, и тазобедренный суставы. Тут только лекарства не помогут, необходимо корректировать свод стопы. Что касается терапии, то сегодня широко применяются и противовоспалительные лекарства, и хондропротекторы - препараты, в составе которых глюкозамин, хондроитин, коллаген, гиалуроновая кислота, неомыляемые соединения сои и др.

Но в интернете немало публикаций, которые утверждают, что хондропротекторы для лечения суставов не дают эффекта. Кто прав?

Антон Наумов: Их эффективность подтвердили серьезные международные исследования с высоким уровнем доказательности. Более того, доказано, что длительный прием препаратов хондроитина/глюкозамина снижает и кардиоваскулярную смертность. Неэффективность может быть связана с тем, что врачи не учитывают наличие избытка воспаленной синовиальной жидкости в суставах - тут нужен другой подход. Но этот вопрос должен решать врач.

Столь же противоречивы и отзывы об использовании обезболивающих - нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Антон Наумов: К сожалению, часто лечат боль в суставах только с помощью НПВП те, кто не обращался к врачу, а выбирает их самостоятельно. Но подбирать препарат надо индивидуально, и это должен делать врач.

Спектр наших возможностей стал очень большим. Помимо таблеток используется целый ряд внутрисуставных введений - гиалуроновой кислоты в сочетании с хондроитином, плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия), стволовых клеток, полученных из жировых клеток самого пациента. Применяются маленькие, органсохраняющие операции, которые позволяют отложить проведение эндопротезирования. Грамотно комбинируя эти методы лечения, мы в большинстве случаев добиваемся длительных ремиссий.

К какому врачу следует обращаться?

Антон Наумов: Прежде всего к участковому терапевту. Его компетенции в лечении остеоартрита вполне достаточно. На лекарственные методы пациенту необходимо не менее 6 месяцев. Более того, есть рекомендации, что стоит отказаться от курсового лечения хондропротекторами и перейти на длительную, так называемую базисную терапию плюс рекомендовать пациентам физическую активность и контроль диеты. Доказано, что это способствует снижению частоты эндопротезирования.

По каким критериям определяется необходимость эндопротезирования? Можно ли избежать его?

Антон Наумов: Тут есть несколько мифов. Один из них - что эндопротезирование является сложной, "кровавой" операцией. Оно давно перестало быть таким. Более того, оно признано самой лучшей операцией за всю историю хирургии, поскольку вернуло к жизни миллионы людей, и не только с остеоартритом, но и с переломом шейки бедра. Оно стало рутинной операцией типа удаления аппендикса. Могу сказать точно: если вам больше 60 лет и вы лечили сустав полгода-год, но все равно сохраняется боль, эндопротезирование продлит и ваши физические возможности, и жизнь. Это очень хорошо отработанная операция, которая дает очень мало осложнений, и они чаще всего связаны с несоблюдением рекомендаций врачей.

С какого возраста следует начинать профилактику заболеваний суставов, что для этого нужно делать?