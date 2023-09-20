Названы важные утренние привычки для людей после 40 лет

С возрастом в организме начинаются изменения, которые замедляют метаболизм и затрудняют похудение.

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Диетолог Мэри Сабат назвала три утренние привычки, необходимые для поддержания здоровья и сохранения фигуры после 40 лет. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Упражнения

Регулярные физические упражнения — важнейший компонент похудения. Сочетание кардиотренировок (ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде) и силовых — отличный способ разогнать обмен веществ. Диетолог порекомендовала проводить силовые тренировки 2–3 раза в неделю.

— Физические упражнения помогают увеличить сухую мышечную массу, которая сжигает больше калорий даже в состоянии покоя. Это также ускоряет сжигание калорий после тренировки и повышает чувствительность к инсулину, способствуя лучшему расщеплению глюкозы, — отметила Сабат.

По ее словам, это особенно полезно для людей старше 40 лет, потому что мышечная масса имеет тенденцию уменьшаться с возрастом, что приводит к замедлению метаболизма. Регулярные физические упражнения помогают поддерживать мышечную массу и здоровый вес, а также улучшать общую метаболическую функцию.

Сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка

Эксперт подчеркнула важность сбалансированного утреннего питания, состоящего из нежирных белков, цельного зерна, полезных жиров и большого количества фруктов и овощей.

— Богатые белком продукты требуют больше энергии для переваривания и способствуют насыщению, в то время как цельные продукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови, предотвращают энергетические сбои, которые замедляют метаболизм, — отметила Сабат.

Кроме того, белок также важен для поддержания и восстановления мышц с возрастом.

Управление стрессом

Не стоит пренебрегать психическим здоровьем: стресс грозит серьезным ущербом для организма.

— Хронический стресс опасен гормональным дисбалансом, например повышенным уровнем кортизола, который негативно сказывается на обмене веществ и способствует увеличению веса, — рассказала диетолог.