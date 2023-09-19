Врач перечислил плюсы отдыха в бархатный сезон

По каким причинам отдых в бархатный сезон полезнее, чем в летний, рассказал врач-терапевт Константин Чайкин.

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Терапевт отметил, что в сентябре-октябре ультрафиолетовый индекс уменьшается, температура понижается до комфортных значений, что сокращает риски – перегруз сердечно-сосудистой системы и тепловые удары.

При этом вода все еще теплая и вполне подходит для купания. Схлынувшая волна отдыхающих только благоприятно скажется на санитарных условиях отдыха, что поможет избежать кишечной инфекции.

Также бархатный сезон будет отличным временем для отдыха людей, которые страдают от кожных заболеваний, поскольку на них сильно влияет фактор ультрафиолетового индекса, добавил Чайкин.