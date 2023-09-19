Россиянам объяснили, кому нужно поторопиться с вакцинацией от COVID-19

Несмотря на то, что пока Роспотребнадзор не давал указаний о проведении массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, есть рекомендации поставить прививки людям из групп риска. В их числе – пожилые и люди с хроническими заболеваниями, напомнил в беседе с НСН заведующий спецотделением по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. В сентябре традиционно наблюдается рост всех сезонных инфекций, отметил Покровский.
Ситуацию с эпидемиологической обстановкой контролирует Роспотребнадзор.
"Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остается следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов", – отметил эксперт. На сегодня пока нет данных о том, что новый штамм ковида "пирола" боле опасен, чем остальные, добавил эпидемиолог. Зарегистрирован он сегодня более чем в десяти странах, в том числе в Швеции, США, Дании, Израиле и других. По словам Покровского, "пирола" – это разновидность "омикрона".
"В последнее время появилось несколько таких штаммов, которым приписывали повышенную заразность, но пока нет данных, что заболеваемость различными штаммами "омикрона" протекает как-то тяжелее", – пояснил он. Напомним, в Роспотребнадзоре накануне сообщили, что в России пока нет ни одного подтвержденного заражения новым штаммом ковида "пирола".