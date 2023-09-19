Россиянам объяснили, кому нужно поторопиться с вакцинацией от COVID-19

"Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остается следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов", – отметил эксперт. На сегодня пока нет данных о том, что новый штамм ковида "пирола" боле опасен, чем остальные, добавил эпидемиолог. Зарегистрирован он сегодня более чем в десяти странах, в том числе в Швеции, США, Дании, Израиле и других. По словам Покровского, "пирола" – это разновидность "омикрона".