Стоматолог назвал причины прозрачности зубов

Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом», Владимир Лосев предупредил, что зубы могут становиться прозрачными из-за жестких зубных щеток. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие причины ухудшения состояния зубов.

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Одна из возможных причин, по которой зубы могут казаться прозрачными, — это естественное старение зубов, говорит врач. С возрастом зубная эмаль изнашивается, становится тоньше, что вызывает визуальное ощущение прозрачности зубов.

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Еще одна причина — абразия зубов. Подобный процесс может возникать из-за неправильного ухода: использование слишком жестких зубных щеток, злоупотребление домашним отбеливанием с помощью так называемых домашних средств, объяснил стоматолог.

«Не экспериментируйте с домашним отбеливанием при помощи соды, уксуса, перекиси, сока лимона и прочих средств, которые сильно вредят эмали. Доверьте осветление и отбеливание зубов стоматологам или гигиенистам», — призывает врач.

Прозрачность может стать результатом чрезмерного применения абразивных зубных паст. По правилам, подобные зубные пасты должны использоваться в течение небольшого периода времени, а не на постоянной основе.

Также истирание зубов может возникнуть вследствие ночного скрежетания зубами (бруксизма), возникающего из-за неправильного прикуса, продолжил Лосев.

Еще одной причиной, почему эмаль зубов может истончаться и изнашиваться, являются некоторые вкусовые привычки: употребление слишком твердой пищи или пищи с высоким содержанием кислот. Из-за кислотного воздействия возникает эрозия зубов, предупреждает собеседник «Ленты.ру». За эрозией могут стоять также эндокринологические проблемы (например, тиреотоксикоз — повышенный уровень гормонов щитовидной железы).

«Газированные напитки содержат в своем составе много сахара и кислот, что пагубно сказывается на эмали. Сократите употребление таких напитков и обязательно ополаскивайте после них рот», — говорит Лосев.