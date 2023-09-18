Назван доступный способ избавиться от боли в спине

Йога — это один из лучших помощников от боли в спине, уверена инструктор по йоге, мастер-тренер XFIT Марина Бадретдинова. О доступном способе избавиться от болевых ощущений она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Бадретдинова объяснила, что самый главный принцип йоги — функциональность. Благодаря ему во время практики прорабатываются все варианты подвижности спины, даже те, которые человек никогда не использует в жизни. Вследствие этого, по словам тренера, во всем теле улучшается кровообращение, мышцы расслабляются, а болевые ощущения уменьшаются.

Еще одним отличительным качеством йоги от большинства физических активностей Бадретдинова назвала симметричную и разностороннюю работу с телом. Практика воздействует не только на спину, но и на опорно-двигательный аппарат в целом, а также на костно-мышечную и дыхательную системы человека, из-за чего уходят зажимы и спазмы, после чего человек неизбежно ощущает облегчение.