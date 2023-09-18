Пожилым рассказали, как беречь иммунитет осенью

Осенью пожилым необходимо заботиться о своем здоровье, в том числе следить за рационом, поскольку при сокращении солнечного света и тепла снижается иммунитет, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» врач-терапевт высшей категории Светлана Бурнацкая. По ее словам, люди в возрасте наиболее сильно уязвимы перед осенними изменениями погоды, они чаще подвержены простудным и вирусным заболеваниям. Кроме того, у них обостряются различные хронические заболевания.

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Пища должна быть разнообразная и более калорийная, чем летом. При отсутствии индивидуальных противопоказаний можно добавить в меню продукты, компенсирующие нехватку витамина D, — жирную рыбу, икру, печень трески, говяжью печень, сыры, молочные продукты, — посоветовала врач.

Также, по ее словам, стоит усилить рацион продуктами, богатыми кальцием, — это творог, сыр, молоко, орехи, шпроты, сухофрукты, овощи и зелень.

Также специалист указала, что осенью из-за недостатка солнечного света организм ощущает нехватку витамина D, а это влечет за собой нарушение усвоения кальция и приводит к ломкости волос и ногтей, проблемам с зубами и кожей. Поэтому терапевт порекомендовала пожилым людям строго после консультации с лечащим врачом начать прием витамина D и иммуномодуляторов, а еще — сделать профилактическую прививку от гриппа при отсутствии противопоказаний.

В свою очередь врач-оториноларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал пожилым людям после пробуждения выпивать стакан теплой кипяченой воды, которая улучшит моторику ЖКТ. По словам медика, после полноценного завтрака можно пойти на 30–60-минутную прогулку, полезную для работы органов малого таза, а за это время — проветрить спальню.