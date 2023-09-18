Названы лучшие упражнения для укрепления сердечной мышцы

Хачирова заявила, что занятия йогой и плаванием могут способствовать улучшению здоровья, снижению уровня стресса, а также артериального давления. Плавание также улучшает кровообращение, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Эксперт подчеркнула, что подобными свойствами также обладают бег, катание на велосипедах, скандинавская ходьба и аэробика. Кроме того, к числу полезных для здоровья занятий относят силовые тренировки. Они помогают укрепить мышечный корсет, который поддерживает работу сердца.