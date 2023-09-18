Эксперт рассказал, как употребление алкоголя влияет на сердце

Кардиолог подчеркнул, что занятия спортом и употребление алкоголя несовместимы. Употребление спиртных напитков приводит к обезвоживанию организма, что ухудшает кровообращение и повышает нагрузку на сердце. Кроме того, спиртное расширяет сосуды, что приводит к снижению давления, а это в свою очередь опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниям или может привести к их развитию. Также алкоголь может влиять на работу сердца и вызывать аритмию, особенно при интенсивных физнагрузках.