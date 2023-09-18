Эксперт рассказал, как употребление алкоголя влияет на сердце
Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени Полякова, врач-кардиолог Владимир Кузьмин рассказал о разрушительном действии алкоголя на организм человека.
Врач отметил, что употребление алкоголя крайне опасно для сердечно-сосудистой системы. Оно приводит к повышению артериального давления, аритмии, кардиомиопатии, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствует накоплению жира в организме.
Кардиолог подчеркнул, что занятия спортом и употребление алкоголя несовместимы. Употребление спиртных напитков приводит к обезвоживанию организма, что ухудшает кровообращение и повышает нагрузку на сердце. Кроме того, спиртное расширяет сосуды, что приводит к снижению давления, а это в свою очередь опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниям или может привести к их развитию. Также алкоголь может влиять на работу сердца и вызывать аритмию, особенно при интенсивных физнагрузках.
Кардиолог отмечает, что для здоровья сердца и всего организма в целом необходимо отказаться от употребления спиртного, начать вести здоровый образ жизни и заняться спортом.
Регулярные физнагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение, снижают давление и оптимизируют вес.