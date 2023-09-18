Какие витамины нельзя пить самостоятельно, если вам за 40

Гинеколог Волкова: бесконтрольный приём витамина С может навредить сосудам. Порой лёгкую усталость или апатию списывают на нехватку витаминов. Только вот не все готовы подтверждать свои догадки у врача, а вместо этого начинают сами принимать всякие биодобавки. И хотя продаются они без рецепта, это не значит, что они не могут навредить здоровью, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Какие биодобавки нельзя пить самостоятельно

Качество усвоения всех веществ, включая биодобавки, определяется взаимосвязью процессов работы внутренних органов, микробиоты, обмена и генетики, объяснила доктор. Именно поэтому витамины и БАДы нельзя пить самостоятельно, особенно когда вам за 40.

Вот три самые опасные добавки в этом плане:

Железо. Люди часто назначают его себе в больших дозах и даже внутривенно, отметила гинеколог. Однако нельзя игнорировать тот факт, что организм не усваивает железо по какой-то причине. И эту причину надо выяснять.

Витамин С. Его считают защитой от вирусов. Однако у этого витамина есть и другой эффект: он мобилизует безвредное железо, хранящееся в организме, и превращает его в то железо, которое вызывает повреждение сосудов, особенно если в организме уже есть хронические воспаления. При правильной дозе витамин С нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки. А вот бесконтрольный приём может спровоцировать обострение.

Омега-3. Некоторые люди принимают эту добавку годами, отметила гинеколог в разговоре с изданием «Доктор Питер». Но проблема в том, что у неё есть и побочки. Одна из самых неприятных — снижение свёртываемости крови. Если принимать её параллельно с препаратами, разжижающими кровь, это будет только усиливать их эффект.

Витамины, которые провоцируют рак

Учёные из Каролинского университета в Швеции выяснили неожиданный факт про витамины С и Е. Оба обладают антиоксидантным действием, то есть борются с окислительными процессами в организме.

Однако наблюдения за грызунами показали, что есть у этих витаминов и другое свойство, опасное для человека. Когда в организме избыток витаминов С и Е, кровеносные сосуды начинают расти.