Вести с полей: как связаны сон, движение и пищевое поведение

Ученые выявили взаимосвязь между качеством сна, суточной двигательной активностью и типом пищевого поведения. Оказалось, что по характеру двигательной активности можно определить, есть ли у человека пищевые зависимости и нарушения сна. Результаты исследования были представлены на XXIV съезде Физиологического Общества имени И. П. Павлова. Главными инфопартнерами съезда стали портал Neuronovosti.Ru и объединенная редакция порталов Indicator.Ru и Inscience.News.

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В течение суток активность работы органов нашего тела меняется в соответствие со сменой фаз сна-бодрствования. Однако суточная связь между различными типами деятельности человека, например, питанием, движением и сном/бодрствованием недостаточно исследована.

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Ученые из Института физиологии Коми научного центра УрО РАН, Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского кардиологического научного центра исследовали связь между качеством сна, двигательной активностью в течение суток и пищевыми привычками взрослых людей. Участники исследования – 81 человек – заполнили анкеты о качестве и количестве сна, а также пищевых привычках. Кроме того, испытуемые в течение недели носили наручный актиметр – прибор, позволяющий измерять двигательную активность. С его помощью ученые оценивали фазы, продолжительность, а также стабильность ритма максимальной и минимальной двигательной активности участников в течение суток.

Математическая и статистическая обработка собранных данных позволила авторам выяснить, что внутридневная нестабильность ритма активности может быть одним из ранних симптомов нарушений пищевого поведения. Так, например у людей с эмоциогенным пищевым поведением наблюдался высокий уровень двигательной активности в течение суток, а также фрагментация суточного ритма.

Кроме того, авторы определили связь между качеством сна и двигательной активностью. Так, люди с нарушением сна проявляли большую двигательную активность во время засыпания (в постели), чем участники с нормальным сном.

«Литературные данные указывают на то, что компульсивное переедание сочетается с нестабильным ритмом и сниженной двигательной активностью. Наши наблюдения показали, что люди с эмоциогенным пищевым поведение имеют другие особенности: они более активны, а их суточный ритм фрагментарен. Поэтому данные характеристики можно использовать для диагностики различных типов нарушения пищевого поведения», – подвел итог докладчик и автор исследования Михаил Борисенков.

Съезд организован Физиологическим обществом им. И.П. Павлова и Институтом эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН и посвящен 300-летию Российской академии наук и включен в инициативу «Работа с опытом» Десятилетия науки и технологий.