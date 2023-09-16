Регулярные упражнения помогут избавиться от боли в шее
Немецкие учение заявили, что физические нагрузки необходимы для борьбы с болью в шее.
В ходе исследований специалисты из Университета медицинских наук в Бохуме выяснили, что главную проблему многих людей, которые работают в офисе или по другим причинам вынуждены вести сидячий образ жизни, можно решить с помощью регулярных спортивных упражнений.
Ученые советуют включить в ежедневную зарядку упражнения на растяжку, укрепление мышц с использованием гантелей или специальных резинок. Также стоит рассмотреть такие виды спорта, как йога или пилатес.