Регулярные упражнения помогут избавиться от боли в шее

Немецкие учение заявили, что физические нагрузки необходимы для борьбы с болью в шее.

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В ходе исследований специалисты из Университета медицинских наук в Бохуме выяснили, что главную проблему многих людей, которые работают в офисе или по другим причинам вынуждены вести сидячий образ жизни, можно решить с помощью регулярных спортивных упражнений.