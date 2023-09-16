Как справиться с метеочувствительностью: врач назвала 4 способа

Эти рекомендации помогут справиться с воздействием магнитных бурь.

Айшат Машковская – врач, клинический ароматерапевт, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия»

Видео дня

«Метеочувствительность или метеозависимость — это явление, при котором на состояние человека влияет изменение погодных условий. Симптомы варьируются от лёгкого дискомфорта до существенного ухудшения самочувствия».

Как проявляется метеозависимость

В некоторых случаях люди сталкиваются с головными болями, повышенной утомляемостью или даже нарушениями сна.

Важно отметить, что, несмотря на явные проявления, метеочувствительность не признана официальным медицинским диагнозом.

Специалисты из разных уголков мира ведут исследования в области метеочувствительности, и многие из них выявляют определённую закономерность между метеорологическими условиями и заболеваниями. Например, некоторые находят взаимосвязь между перепадами давления и ухудшением симптомов хронических заболеваний.

Учёные из Великобритании провели анализ 5,1 миллиона отчётов о болевых ощущениях у пациентов и установили, что дни с повышенной влажностью, пониженным атмосферным давлением и сильными порывами ветра чаще всего ассоциировались с периодами усиленных болевых ощущений.

Симптомы метеочувствительности могут включать:

головные боли и мигрени;

боли в суставах;

нарушения сна;

повышенную утомляемость.

Что делать, если вы чувствуете себя метеозависимым?

Если вы обнаружите у себя признаки метеозависимости, важно взять ситуацию под контроль, чтобы облегчить свои симптомы. Вот несколько советов.

Регулярные медицинские консультации. Проведите консультацию с врачом для разработки индивидуального плана управления симптомами.

Использование естественных адаптогенов. Эфирное масло может стать вашим помощником в борьбе с симптомами метеочувствительности. Например, мятное подходит для облегчения головной боли, цитрусовое поможет прогнать чувство вялости, а ароматы лаванды или ветивера снизят уровень тревожности.

Стремитесь поддерживать здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон — это ваш шанс улучшить самочувствие.

Слушайте свой организм. Если вы знаете о своей зависимости, постарайтесь избегать плотного графика в дни, когда ожидаются значительные изменения погоды. Планируйте своё расписание так, чтобы иметь возможность отдохнуть.