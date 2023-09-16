Как улучшить качество сна

Сон состоит из четырёх фаз, известных как N1, N2, N3 и быстрый (REM). Продолжительность времени, проведённого в каждой из них, варьируется в зависимости от множества факторов. Особенно важной является N3, более известная как глубокий сон.

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Нейробиолог Эмили Макдональд поделилась в соцсетях советами, с помощью которых можно улучшить качество сна и научиться крепче спать.

Один из наиболее важных аспектов для заботы о своём мозге и теле — это проведение большего времени в глубоком сне. Он позволяет переносить воспоминания из кратковременной памяти в долгосрочную и даёт организму, мозгу возможность восстановления, регенерации.

Первый совет заключается в поддержании низкой температуры тела. Для этого важно спать в прохладной и тёмной комнате или принимать горячий душ перед сном.

Рекомендуется слушать бинауральные ритмы. Нейробиолог подчёркивает, что песни с частотой около 432 Гц подходят для этой цели (воспроизведение двух разных частот и их подача в два разных наушника).