Названы симптомы резкого падения уровня сахара в крови

К симптомам резкого падения сахара в крови, т.е. гипогликемии, относятся повышенная потливость, холодной пот, учащенное сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов, человек может ощущать тошноту, возможно предобморочное состояние, то есть очень сильная слабость, будто сейчас упадёт в обморок, — сказала Барредо.