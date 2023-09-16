Названы симптомы резкого падения уровня сахара в крови
Дрожь в теле и руках, а также сильная слабость может быть симптомом резкого падения уровня сахара в крови, рассказала NEWS.ru диетолог-эндокринолог Алена Барредо. Кроме того, тревогу должны вызвать учащенное сердцебиение, головокружение и помутнение в глазах.
К симптомам резкого падения сахара в крови, т.е. гипогликемии, относятся повышенная потливость, холодной пот, учащенное сердцебиение, дрожь в теле, в руках, головокружение, помутнение в глазах, бледность кожных покровов, человек может ощущать тошноту, возможно предобморочное состояние, то есть очень сильная слабость, будто сейчас упадёт в обморок, — сказала Барредо.
Диетолог посоветовала способ выйти из этого состояния без лекарств: можно съесть что-то быстроуглеводное, сладкое. По слова Барредо, это может быть, например, леденец.