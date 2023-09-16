Почему привычка грызть ручки опасна

Привычка грызть ручки чревата травмированием зубов, формированием неправильного прикуса и инфекциями ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, человек также может поранить губы и слизистую рта.

[Грозит] негативное механическое воздействие на зубы, в частности повреждение эмали зубов, появление на ней трещин и избыточное стирание. Кроме того, может формироваться неправильный прикус, что негативно влияет на мышечный и связочный аппарат нижней челюсти, — объяснила Тимощенко.

Она добавила, что в случае если ребенок грызет ручки или фломастеры, он рискует откусить и проглотить кусочки пластика, а также чернила. Кроме того, с поверхности ручки или карандаша в ротовую полость могут попасть микроорганизмы, что повышает риск развития инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.