Три вопроса доктору о поддержании формы после 50 лет

С годами поддерживать физическое и ментальное здоровье становится все сложнее. "Рамблер" вместе с врачом акушером-гинекологом Татьяной Бережной разбирался как меняется организм после пятидесяти лет, какие нагрузки безопасны и как не набирать вес.

© Кадр из сериала "И просто так..."

Особенности изменений в организме после 50 лет

По словам специалиста, после 50-ти лет у женщины резко снижается уровень половых гормонов: эстрогена, прогестерона и тестостерона, что приводит к изменению состава тела, развивается соркопения, и прогрессивно снижается метаболизм.

Поэтому женщина начинает набирать массу тела примерно на 2-3 килограмма в год. Снижается выработка коллагена, появляются морщины, птоз. И, если мы хотим удержать все это в нормальном состоянии, оптимально назначение заместительной гормональной менопаузальной терапии. Бережная Татьяна Анатольевна Врач акушер-гинеколог

Какие физические нагрузки безопасны в возрасте 50+

Физические нагрузки в возрасте 50+ допустимы. Если пациентка до этого не занималась спортом, оптимально — ходьба, и йога, растяжка, пилатес и бассейн. Если занималась, можно оставлять привычные физические нагрузки.

Как не набрать вес

Чтобы не набрать вес, важно снизить рацион, пересмотрев питание с перевесом в белок и полиненасыщенные жиры.