Врач назвал способствующие снижению артериального давления виды спорта

Врач-терапевт Игорь Видяскин назвал способствующие снижению артериального давления виды спорта. Его слова приводит NEWS.ru.

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Видяскин заявил, что регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Он подчеркнул, что необходимо заниматься физической активностью по 30 минут в день.

Эксперт также добавил, что давление могут снизить расслабляющие практики: йога или массаж, медитация, глубокое дыхание. Кроме того, он призвал избегать употребления алкоголя и не курить, так как этиловый спирт и содержащийся в сигаретах никотин могут повышать давление.