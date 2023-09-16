Тренер назвала преимущества тренировки ягодичных мышц

Тренер Ева Пенья назвала преимущества тренировки ягодичных мышц. Ее слова приводит Insider.

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По словам специалиста, упражнения на ягодицы помогают не только достичь привлекательных форм, но и улучшить здоровье. Она отметила, что во время тренировок ягодиц развивается опорно-двигательный аппарат.

Пенья назвала одним из главных преимуществ тренировок ягодичных мышц улучшение стабильности позвоночника и осанки, что способствует балансу в работе тела и снижает риск болей и травм спины. Также такие занятия позволяют укреплять мышцы кора.