Чем грозят поездки на самокате в холодную погоду

Самокат — удобное и современное средство передвижения. Особенно они выручают летом, но некоторые предпочитают продолжать покатушки до первых морозов.

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И зря: осень и так время простуд, а у самокатчиков и велосипедистов шансов заболеть ещё больше. И вот почему.

Как объяснил «Газете.ru» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев, катания на самокатах и велосипедах осенью могут быть небезопасными.

Он объяснил, что в жару встречный воздух нас охлаждает — и это приятно. Но осенью оценить, с какой силой ветер будет «бить» по голове, лицу и телу, сложнее, да и воздух в разы холоднее.

Кроме того, люди привыкают, что на улице тепло и поначалу даже забывают о тёплых вещах, заметил Зайцев. А ведь на дворе уже не май месяц.

«Когда погода уже застает врасплох, одежды нет. Человек вынужденно выбегает на работу в том, что у него есть, и заболевает. Если он при этом ещё и на самокат встанет, то это всё — труба», — объяснил Зайцев.

Врач призвал на выходных пересмотреть гардероб и подготовить для выхода на улицу одежду потеплее. Иначе, есть риски столкнуться с патологиями бронхолёгочной системы, трахеитами, бронхитами, пневмонией, воспалением задней стенки глотки или небных миндалин. А если человек едет на самокате и ещё болтает, то ларингиты, гаймориты и синуситы не заставят себя ждать.

Не забываем о шапке

Осенью наступает такой момент, когда ждать больше нельзя — пора прощаться с летом и надевать шапку. Зайцев заметил, что от переохлаждения спасёт даже кепка, которая не прикрывает уши.