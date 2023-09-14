Российский уролог назвал полезные продукты для сексуального влечения у мужчин
Врач – уролог-андролог Алексей Волков рассказал о пользе богатых цинком продуктов для мужского здоровья.
В беседе с журналистами российский медик объяснил, что главным гормоном, влияющим на работу половых органов мужчины, является тестостерон. Он играет большую роль в сексуальном влечении к противоположному полу. Чтобы повысить в организме его уровень, необходимы умеренные физические нагрузки, полноценный отдых, регулярные занятия любовью, а также правильный рацион. Об этом пишет издание Life.ru.
– Если говорить о рационе, который будет способствовать повышению и поддержанию уровня тестостерона, то можно выделить ряд продуктов. Это, в частности, устрицы, содержащие большое количество цинка. Этот микроэлемент не только естественным образом способствует повышению уровня тестостерона, но и влияет на качество спермы и здоровье репродуктивной функции, – отметил Волков.
Также для мужского здоровья врач порекомендовал есть зелень, куриные яйца, ягоды, горький шоколад, а также жирную рыбу, например, скумбрию, сельдь, форель.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что врач Алексей Волков заявил о пользе бани для потенции.