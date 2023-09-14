Уролог назвал полезные продукты для сексуального влечения у мужчин

– Если говорить о рационе, который будет способствовать повышению и поддержанию уровня тестостерона, то можно выделить ряд продуктов. Это, в частности, устрицы, содержащие большое количество цинка. Этот микроэлемент не только естественным образом способствует повышению уровня тестостерона, но и влияет на качество спермы и здоровье репродуктивной функции, – отметил Волков.